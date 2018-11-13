İran'dan Suudi Arabistan'ın 'suikast' planlarına yanıt

ANKARA (AA) - Londra merkezli El Arabi el-Cedid gazetesine özel mülakat veren İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin izlediği bölgesel siyaset, komşularıyla ilişkiler ve ABD yaptırımlarının etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

New York Times gazetesinde yer alan, "Suudi Arabistan'ın, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin de aralarında bulunduğu İran'lı isimlere yönelik suikast planlarıyla" ilgili iddiaların sorulması üzerine Zarif, "Bu konuda elimizde güvenilir bilgiler bulunuyor." yanıtını verdi.

Suudi Arabistan'ın son yıllarda İran'daki terör örgütlerini desteklediğini söyleyen Zarif, "Riyad, savaşı İran'ın içlerine taşıyacağını daha önce açıkça ilan etmişti. Bunun ardından, terör örgütü DEAŞ'ın meclis saldırısına ve terör gruplarının ülkemizin doğusundaki etkinliğini artırdığına şahit olduk." dedi.

Suudi Arabistan'ın "terör politikasının" yeni olmadığını ve bu konuda istihbari bilgilere sahip olduklarını aktaran Zarif, "İran'a darbe vurmak için aşırı grupları destekleyen Suudi Arabistan'dır. New York Times gazetesinin yazdığı konu Suudi Arabistan'ın bize karşı eylemlerinin küçük bir kısmı. Umarım diğerleri Riyad'ın yaptıkları hakkında gözlerini açarlar." diye konuştu.

, Kaşıkçı soruşturmasını ciddiyetle sürdürüyor"

Suudi Arabistan'ın Katar'ı kuşatmaya aldığını, Yemen'i bombaladığını ve Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi gözaltında tuttuğunu söyleyen Zarif, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra gazeteci Cemal Kaşıkçı, Riyad tarafından öldürüldü. Türkiye şu anda bu cinayetin soruşturmasını ciddiyetle sürdürüyor."

"Türkiye ile stratejik ilişkilere sahibiz"

Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Zarif, bazı görüş farklılıklarına rağmen Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye ile çok iyi stratejik ilişkilere sahibiz ancak bu her konuda anlaştığımız anlamına gelmiyor. Suriye'deki bazı meselelerde görüş ayrılıklarımız var. Bunları azalttık ve teröristlerin herkese zarar verdiği sonucuna ulaştık. ABD'nin bazı gruplara desteğinin Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini biliyoruz. İran ve Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki referandumu kabul etmedi. Suriye'de de benzer senaryolara karşı birlikte mücadele ediyor. Biz etkili ülkeler olarak Suriyelilerin geleceğini kolaylaştırmak için diyalog masasına oturmalarını sağlamalıyız."

"Avrupa hiçbir bedel ödemeden kazanımlarını korumaya çalışıyor"

ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına da değinen Zarif, yaptırımların ülke ekonomisini etkilediğini ancak Tahran'ın izlediği siyasete etkisi olmayacağını ifade etti.

Avrupa ülkelerinin ABD'nin çekildiği nükleer anlaşmayı korumak için siyasi çaba gösterdiğini ancak bunların yeterli olmadığını belirten Zarif, "Avrupalıların ekonomik bedel ödeyerek siyasi taahhütlerini yerine getirmeye hazır olmadıklarını biliyoruz. Avrupa hiçbir bedel ödemeden kazanımlarını korumaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Ahmet Dursun,Sümeyye Özer