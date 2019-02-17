İran'da yeni terör eylemi endişesi

ANKARA (AA) - İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe, yüzlerce intihar bombacısının İran sınırlarında silahlandığını söyledi.

Tasnim Haber Ajansına göre, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Felahatpişe, İran'da sınır güvenliğinin Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından sağlandığını vurgulayarak, "Yüzlerce intihar bombacısı İran sınırlarında silahlandı ve her an yeni bir terör eylemi gerçekleştirebilirler. İran, sınır güvenliği konusunda sorun yaşamamalı." uyarısında bulundu.

İran'da sınırlarla ilgili stratejilerin DMO tarafından oluşturulduğunu anlatan Felahatpişe, "Stratejiler, DMO bünyesinden çıkarılarak sürdürülebilir bütçeleri olan genel bir politika haline getirilmeli." şeklinde konuştu.

Felahatpişe, sınır muhafızlarının terör eylemlerine karşı gerekli önlemleri aldığından şüphe duymadığını belirterek, Sistan ve Beluçistan'daki terör saldırısını gerçekleştiren teröristin istihbarat örgütlerinden yardım aldığını önü sürdü.

Zaman zaman İran'da Devrim Muhafızları'nın kontrolünde bulunan sınırların güvenlik açısından yetersiz olduğunu savunan aralık ayında İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde bir karakola düzenlenen bombalı terör saldırısının ardından da sınır güvenliğinin yetersizliğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.