İran'da reformistlerden Ruhani'ye eleştiri

ANKARA (AA) - İran'da reformistlerin önde gelen isimlerinden ve meclisteki Ümid Fraksiyonu Başkanı Muhammed Rıza Arif, reformistlerin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin mevcut performansından memnun olmadığını söyledi.

Arif, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Ruhani hükümetinin mevcut performansının reformistlerin beklentisinin gerisinde kaldığını belirtti.

Hükümetin faaliyetlerinin hızlanması gerektiğini ifade eden Arif, Ruhani'nin kabinesindeki bakanlar hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Hükümetin bakanları ne yazık ki ortak sorumluluk duygusundan yoksun. Hükümetin zaaflarından biri olan bu duruma karşı Cumhurbaşkanı kesinlikle bir çözüm bulmalıdır."

Arif, meclisteki reformistlerin grubu Ümid Fraksiyonu'nun liderlik görevini üstleniyor.

Ruhani'yi destekleyen Ümid Fraksiyonu üyeleri, daha önce Ruhani hükümetinin politikalarını eleştirmekten kaçınıyordu ancak son zamanlarda hükümete yönelik eleştirilerini sıkça dile getiriyorlar.

Arif, geçen ay İran Ümid Vakfı Ticaret Geliştirme Komisyonu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hükümetin döviz politikalarını da eleştirmişti.

Muhabir: Ahmet Dursun