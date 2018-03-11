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İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü

İran'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde, Başaran Holding'e ait olduğu belirtilen özel bir Türk uçağının düştüğü ve 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

11 Mart 2018 Pazar 20:34
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
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İSTANBUL(AA) - İran'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde, Başaran Holding'e ait olduğu belirtilen özel bir Türk uçağının düştüğü bildirildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya açıklama yapan Kiyar ilçesi Kriz Masası Müdürü Kademali Merdani, Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan ve İstanbul'a giden özel Türk uçağının ülkenin güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Kiyar ilçesinde düştüğünü ve uçaktaki 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Merdani, olay yerine arama ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini de kaydetti.

"13.30'da İran hava sahasına giren jet 14.40'ta radardan kayboldu"

AA muhabirinin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarja OMSJ Havalimanı'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelmek üzere havalanan Başaran Holding'e ait özel jet, İsfahan'ın 80 mil güneybatısından 13.30'da İran hava sahasına giriş yaptı.

Jetin, 14.40'ta radar görüntüsü kayboldu.

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştüğü belirlenen jette, ilk belirlemelere göre 2'si pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişinin bulunduğu kaydedildi.

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