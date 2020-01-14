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İran'da düşürülen uçakla ilgili soruşturmada gözaltılar oldu
İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında bazı kişilerin gözaltına alındığını söyledi.
Genel 14.01.2020, 14:39
TAHRAN (AA) - İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, uçağın kara kutusunun Fransa'ya gönderildiğini belirtti.
İsmaili, uçağın düşürülmesiyle ilgili soruşturmanın başlamasının üzerinden 72 saat geçtiğine işaret ederek, bu kapsamda bazı kişilerin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.
İsmaili, uluslararası hukukta bu tür şahısların "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve halkın İngiliz Büyükelçinin sınır dışı edilmesini beklediğini savundu.
Muhabir: Muhammet Kurşun