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İran'da 5 büyüklüğünde deprem
İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Dezful ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Genel 22.12.2019, 15:38
İSTANBUL (AA) - Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Dezful ilçesinin Salend kasabası olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 14.57'de kaydedildi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Muhabir: Mustafa Melih Ahıshalı
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