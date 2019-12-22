İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İSTANBUL (AA) - Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Dezful ilçesinin Salend kasabası olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 14.57'de kaydedildi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Muhabir: Mustafa Melih Ahıshalı