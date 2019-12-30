İran ve ABD'nin 'örtülü savaşı' Irak'ta alevlendi

İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah örgütünün Irak'ta ABD hedeflerine saldırısı ve ABD'nin buna karşılık örgütü vurması, bölgede yeni bir gerginliğe sebep oldu. İran'ın ABD yaptırımları nedeniyle sıkıntı çektiğini ve bölgede kendisine yakın örgütler vasıtasıyla "diş göstermeye" çalıştığını belirten uzmanlar, ABD'nin de İran'a karşı "şakasının bulunmadığı" görüşünü dile getirdi.

Ketaib Hizbullah örgütü, geçen hafta Irak'ın Kerkük bölgesinde bulunan koalisyon güçlerine ait bir üsse saldırdı. Atılan 30'un üzerinde roket sonucunda bir ABD vatandaşı öldü, dört ABD askerinin yanı sıra iki Irak askeri de yaralandı. Bunun üzerine, ABD Savunma Bakanlığı, örgüte ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduklarını duyurdu.

Uzmanlar, İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah (KH) örgütünün saldırısı ve sonrasında ABD kuvvetlerinin yaptığı hava saldırılarını AA muhabirine değerlendirdi.

"İran ABD'ye diş göstermek istiyor"

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uysal, İran'ın ABD yaptırımları nedeniyle oldukça sıkıştığını, Irak'ta son dönemde yaşanan protesto gösterilerinin de İran'ın bu ülkedeki çıkarını bozduğunu söyledi.

"İran ciddi şekilde zor durumda ve Irak'ta ABD'ye diş göstermek istiyor." diyen Uysal, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik politikalarından geri adım atmayacağını belirtti.

Uysal, şunları dile getirdi:

"ABD ile İran belki gizli gizli görüşüyorlar ama şu anda uzlaşmalarını çok zor kılan bir durum var. Bush ve Obama yönetimleri Irak'tan çıkarken hazırlıksız gittiler ve İran'a bıraktılar. İran hem elindeki siyasi gücü hem de daha sonra DEAŞ ile mücadele bahanesiyle kurulan Haşdi Şabi'yi de kullanarak şimdi tamamen Irak'a hakim olmak istiyor ve olmuş da durumda. İran hakimiyetini pekiştirmek istiyor. Irak'taki gösterilerin Şii bölgelerde, Bağdat'ta ortaya çıkması ve İran'a karşı oluşuyla dikkat çekiyor. İran üzerinde hem Irak'taki çıkarları hem de yaptırımlarla ciddi bir baskı var."

Uysal, "Yaptırımlar İran'ın canını çok yakıyor. İran da 'Üzerime çok gelirseniz canınızı yakarım' diye mesaj vermek istiyor. Bunu da orada vekalet savaşlarıyla yapmaya çalışıyor." dedi.

"ABD şakasının olmadığını gösterdi"

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkan Vekili Dr. Hakkı Uygur ise ABD kuvvetlerinin yaptığı hava saldırılarının uzun süredir devam eden bir gerginliğin son halkası olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz İran uzun süredir ABD ile ciddi bir gerginlik yaşıyor, en son Kerkük'teki ABD üssüne bir saldırı olmuştu. Orada bir ABD vatandaşı hayatını kaybetmişti." diye konuştu.

Uygur, daha önce de İran'a yakın gruplar tarafından Irak'taki ABD üslerine bazı taciz saldırıları olduğunu hatırlatarak, "ABD bu saldırılarda tek bir şeye vurgu yapmıştı: 'ABD'lilerin hayatı kırmızı çizgimizdir. Eğer bir ABD'li hayatını kaybederse tepkimiz sert olur.' demişti." ifadelerini kullandı.

Mayıs ayından beri İran'a yakın örgütlerin yaptığı saldırılara ABD'nin yanıt vermediğini belirten Uygur, "Ama son saldırıda bir ABD'linin hayatını kaybetmesi durumu değiştirmiş gibi görünüyor. ABD bu sefer doğrudan cevap vermeyi seçti, oldukça ağır bir saldırı yaptı. ABD, böyle kapsamlı bir saldırıyla şakasının olmadığını göstermiş oldu." dedi.

Uygur, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in de "ABD güçlerine karşı cevabımız çok sert olacak." şeklinde açıklamalarda bulunduğuna dikkati çekerek, "Eğer bir karşılık gelirse ABD üslerine yönelik, ABD tekrar cevap verecektir. ABD'nin altta kalması düşünülemez. Bunu biraz İran ve İran'a yakın grupların tavrı belirleyecek sonraki adımları. Ama görünen o ki, yeni bir aşamaya geçtik. İlk defa bu kadar şiddetli bir şekilde bu örgütler yakın zamanda hedef alındı. Gerginlikte yeni bir safhadayız diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.