"İran sermayesi Varlık Barışı'yla Türkiye’ye yöneldi"

İSTANBUL (AA) - Elit Vatandaşlık ve Yatırım Danışmanlığı Ltd. Şti. Genel Müdürü Fatih Çayabatmaz, "İranlılar Varlık Barışı'ndan yararlanarak fonlarını Türkiye’ye getirmek konusunda çok hevesli, bu konuda yoğun bir talep alıyoruz. Değeri 1 milyar dolarına varan İranlı fonların Türkiye’de varlık barışından faydalanmak için başvurmaya hazırlandıkları konusunda duyumlar alıyoruz." ifadesini kullandı.



Varlık Barışı konusunda danışmanlık hizmeti veren ve yabancıların Türkiye’de yatırım yapma sürecini yöneten Elit Vatandaşlık ve Yatırım Danışmanlığı firmasından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de ev almak, şirket kurmak ve vatandaşlık almak konusunda sıraya giren İranlıların Türkiye ilgisi bitmiyor.

19 Temmuz’da başlatılan yeni Varlık Barışı, büyük ölçekli İranlı fonların Türkiye’ye olan ilgisini arttırdı.



Açıklamaya göre, yabancıların da başvurabildiği son Varlık Barışı ile İran sermayesi neredeyse vergisiz ve kanuni olarak Türkiye’ye gelebilecek. 2018 yılında başlatılan ABD ambargolarından dolayı kendi paralarını ülkelerinden çıkaramayan, yurt dışında kazandıklarını da ülkeye sokamayan İranlı iş adamları gözünü Varlık Barışı ile getirilen tarihi fırsata çevirmiş bulunuyor.

Açıklamada, konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Elit Vatandaşlık ve Yatırım Danışmanlığı Ltd. Şti. Genel Müdürü ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İran Temsilcisi Fatih Çayabatmaz, "İranlılar Varlık Barışı'ndan yararlanarak fonlarını Türkiye’ye getirmek konusunda çok hevesli, bu konuda yoğun bir talep alıyoruz. Değeri 1 milyar dolarına varan İranlı fonların Türkiye’de varlık barışından faydalanmak için başvurmaya hazırlandıkları konusunda duyumlar alıyoruz." ifadelerini kullandı





- "İranlı sermayedarlar Türkiye’yi güvenli liman olarak görüyor"



Yabancıların Türkiye’ye ilgisinin artmasının bir nedeninin de körfez ülkelerinde İranlı sermayedarlara karşı girişilen haksız uygulamalar olduğunu dile getiren Çayabatmaz, "İranlı sermayedarlar Türkiye’yi güvenli bir liman olarak gördüklerinden, ülkemize yatırım yapıyor. Özellikle Dubai ve körfez ülkelerindeki pek çok İranlının son dönemlere paralarına el konulması, ikamet izinlerinin ve pasaportlarının ellerinden alınması gibi haksız uygulamalar bu kaçışı hızlandırmış bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.



Fatih Çayabatmaz, yabancıların Varlık Barışı’ndan yararlanma hakkının önemli bir fırsat olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yabancıların ellerini çabuk tutması gerekiyor. Varlık Barışı'ndan yararlanma hakkı 19.07.2019'da başladı. Hem yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildirimi, hem de Türkiye'de bulunan varlıkların vergi dairelerine beyanı ise 31.12.2019'a kadar yapılabilecektir. Bu yılın sonunda bitecek varlık barışı gerek görülmesi halinde Cumhurbaşkanı'nın onayı doğrultusunda 30.06.2020 tarihine kadar uzatılabilmesi mümkün ancak bunun otomatik olmadığını ifade edelim, yani uzatılmayabilir. Dolayısıyla bu tarihi fırsattan yararlanmak isteyenlerin mutlaka ellerini çabuk tutmalarında fayda bulunuyor."





- "Türkiye tarihi fırsat sunuyor"





Varlık Barışı’na başvurunun uzman ve deneyimli firmalarca yapılmasının önemine de değinen Çayabatmaz, "Başvurunun gerçek veya tüzel kişilerin yetkili kılınmış vekilleri veya kanuni temsilcileri tarafından vekaletname ile de yapılabilmesi mümkün. Başvuruyu ve şirket kuruluşunu uzman bir danışmanlık firması ile yaptırmanın hata etmemek açısından çok faydalı olduğunun altını çizelim." ifadelerini kullandı.

Vergi Barışı’nın en önemli avantajının verginin çok düşük olması olduğunu aktaran Çayabatmaz, "Bu vergi barışının bir avantajı da şu. Daha önce Türkiye’de uygulamaya konulan Varlık Barışı uygulamalarında varlıklar üzerinden yüzde 2 oranında vergi hesaplanırken, yeni uygulamada vergi oranı eski oranın yarısı olan yüzde 1 olarak uygulanıyor. Yani bu barış çok daha avantajlı. Bir yabancı zaten kendi parasını bir ülkeden başka bir ülkeye transfer ederken bile kur farkından dolayı bundan fazla bir oran ödemek zorunda kalabiliyor. Türkiye devleti ise çok düşük bir vergi uygulayarak tarihi bir fırsat sunuyor." yorumunu yaptı.



- Yabancı uyruklu kişiler de yurt dışındaki varlıklarını Türkiye’ye getirerek kayıtlı hale getirebiliyor





Açıklamaya göre, 31 Aralık 2019’a kadar sürecek Varlık Barışı’nda yabancı uyruklu kişiler de yurt dışındaki varlıklarını Türkiye’ye çekerek kayıtlı hale getirebiliyor. Yurt içindeki yabancı ortaklı şirketlerin de yurt içi veya yurt dışındaki varlıklarını beyan ederek sisteme sokabilmesi mümkün.

2018 yılında başlatılan ABD ambargolarından dolayı kendi paralarını ülkelerinden çıkaramayan, yurt dışında kazandıklarını da ülkeye sokamayan İranlı iş adamları gözünü Varlık Barışı ile getirilen tarihi fırsata çevirmiş bulunuyor.

İranlılar Türkiye’de şirket kurarak paralarını bankacılık sistemine sokabilecek, yasal olarak değerlendirebilecekler. Ayrıca yeni Varlık Barışında şirkete getirilen paralar ortaklarca serbestçe çekilebiliyor, tasarruf edilebiliyor, yani herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.