İran plakalı otomobil devrildi: 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında İran uyruklu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunda seyreden Navraddin Sahraei yönetimindeki 53 E 41510 İran plakalı otomobil, Yemişli mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Banafsheh Mojarrad (40), Zahra (20) ve Rostam Sahraei (14) yaralandı.
İran uyruklu yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.