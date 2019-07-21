İran Petrol Bakanı Zengene: İran petrolünün yerini hiçbir ülke dolduramaz

TAHRAN (AA) - İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Tahran'da eski petrol bakanlarıyla bir araya geldiği toplantının ardından gündemdeki gelişmelerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.
İran'ın petrol arzından oluşacak boşluğun Suudi Arabistan, Irak ya da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından doldurulacağı iddialarıyla ilgili olarak "İran petrolünün yerini hiçbir ülke dolduramaz. Suudi Arabistan, Irak ve BAE gibi ülkelerin de kendi pazarları var." ifadelerini kullandı."Petrol parası yatırılmazsa INSTEX işlevsel olamaz"
İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İran ile ticareti sürdürmek için kurduğu mali kanal INSTEX ile ilgili olarak da Zengene, "Bu konuyla ilgili yeni gelişmelerden haberdar değilim fakat petrol parası yatırılmazsa INSTEX işlevsel olamaz." görüşlerini dile getirdi.
Muhabir: Muhammet Kurşun