'İran Geleneksel Sanatlar Sergisi' açıldı

İSTANBUL (AA) - İranlı kadın sanatçıların eserlerinden oluşan "İran Geleneksel Sanatlar Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

Türvak Sinema Tiyatro Müzesi'nde açılan sergi, geleneksel İran sanatının farklı dönemlerine ait eserleri yeni yorumlarla bir araya getiriyor.

Sergide, Azam Eisazadeh ve Maryam Khorrami'nin sahibi olduğu Mim Alef Galeri'nin sanatçılarına ait 140 tezhip ve minyatür yer alıyor.

Eserler arasında Hz. Ali, Mevlana Celalettin Rumi ve Osmanlı Padişahları portreleri, İran Safevi ve Gacar dönemine ait padişah minyatürleri öne çıkıyor.

Sergide, izleyiciyi İran tarihinde yolculuğa çıkaran minyatürlerin kompozisyonlarında "Simurg" ve "Melaike" gibi efsanevi ve mitolojik motifler dikkati çekiyor.

Sergi 31 Ekim'e kadar açık kalacak

Katılımın yüksek olduğu serginin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. İlber Ortaylı, İran sergilerini yakından takip ettiğini söyledi.

Ortaylı, Türklerin İran kültürüyle çok yakın ilişkisi olduğuna işaret ederek, "İslamiyetten önce başlamış ilgilerimiz ve biz İslamiyeti Araplardan değil İranlılardan öğrenmişiz. Kullandığımız abdest, namaz, peygamber gibi dini terminoloji de bunu gösteriyor zaten. Türkçede çok fazla Farsça, Farsçada da çok fazla Türkçe kelime var. Bu durum sanat için de doğru. O yüzden sanatların birbirine bulaşmaması mümkün değil." diye konuştu.

Türvak Sinema Tiyatro Müzesi Müdürü Serpil Akıllıoğlu da müzenin geçmişi yarınlara taşımakla kalmadığını, bu tür sergilerle de kültür ve sanata hizmet etmeyi hedeflediğini dile getirdi..

Akıllıoğlu, müzede bugüne kadar 14 sergi açtıklarını, "İran Geleneksel Sanatlar Sergisi"nin de diğer sergilerle aynı doğrultuda sanatı destekleyen, sanata katkıda bulunan bir çaba olduğunu söyledi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise Türk edebiyatında ve sanatında İran etkisine değinerek, "Eski edebi metinlere baktığımızda Farsça bilmeden kendimizi tanımamız da mümkün değil. Dolayısıyla bugün bu sergiye bakarken, aynaya bakar gibi biraz da kendimize bakmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Azam Eisazadeh ve Maryam Khorrami tarafından TÜRVAK Başkanı Türker İnanoğlu’na tezhip süslemelerin yer aldığı kendi portresi hediye edildi.

Etkinlikte ayrıca İranlı sanatçılara Ahmet Misbah Demircan ve İlber Ortaylı tarafından plaket verildi.

Sergi, 31 Ekim'de sona erecek.