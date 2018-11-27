İran Dışişleri Bakanı Zarif'e 'kara para' gensorusu

ANKARA (AA) - İran'da kara para aklandığını öne süren İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif hakkında 11 maddelik gensoru önergesi verildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Meclis Başkanlık Divanı Üyesi Ali Esger Yusufnejad, Dışişleri Bakanı Zarif hakkında hazırlanan gensoru önergesinin meclisteki 24 milletvekilinin imzasıyla başkanlık divanına sunulduğunu açıkladı.

Hazırlanan gensoru önergesinde "İran'ı kara para aklamayla itham etmek gibi yersiz açıklamalarda bulunmakla" suçlanan Zarif'e, "diplomaside ülke ekonomisini gözardı etmek, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri ile ilişkileri güçlendirme hususunda yeterli çaba göstermemek, yetersiz büyükelçilere görev vermek" gibi suçlamalar yöneltildi.

Yusufnejad, başkanlık divanına sunulan gensoru önergesinin incelenmek üzere Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu'na gönderileceğini belirtti.

İran'da kara para aklama tartışması

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonunu da (CFT) kapsayan Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üyelikle ilgili yasa tasarıları hakkında 12 Kasım'da "Khabaronline" adlı internet sitesine yaptığı bir açıklamada, "İran'da birçok kişi yüz milyarlarca tümen kara para aklıyor. Aynı kişiler milyonlarca tümeni de kara para aklamayla ilgili düzenlenen yasa tasarıları aleyhinde kamuoyu oluşturmak için harcıyor." demişti.

Zarif'in ülkede kara para aklandığına yönelik açıklamaları muhafazakar çevrelerin sert eleştirilerine hedef olunca İran Dışişleri Bakanı, iddialarına açıklık getirmek üzere meclise çağrılmıştı. İran Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsin Ejei de Zarif'i söz konusu iddiaları belgelendirmeye çağırmış bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı, 12 sayfalık cevap metnini yargı organlarına sunmuştu.

İran Yargı Erki Başkanı Sadık Amuli Laricani ise Zarif'in açıklamalarını “İslam Cumhuriyeti’nin kalbine saplanmış bir hançer” olarak nitelendirmişti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinden ise Zarif'in iddialarını teyit eden açıklamalar gelmişti. Hukuk İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Laya Cüneydi, geçen hafta konuyla ilgili açıklamasında, İran bankalarında kara para aklandığını ve bunun için tedbir alınması gerektiğini söylemişti.

Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'nu da (CFT) kapsayan Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üyelikle ilgili yasa tasarıları İran'da son günlerde tartışmalara yol açmış, Hasan Ruhani hükümeti, tasarının kabul edilmesi konusunda ısrar ederken ülkedeki muhafazakarlar ise karşı çıkmıştı.

Geçen haftalarda mecliste kabul edilen ancak muhafazakarlar arasında ülkenin "hassas finansal bilgilerinin düşmanlara açılacağı ve devrimci güçlere yardımın engelleneceği" şeklindeki tepkilere neden olan tasarı, çoğunluğu muhafazakarlardan oluşan Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından reddedilmişti.

OECD bünyesinde kara para aklamayla mücadele edilmesi için kurulan FATF, Kuzey Kore ile birlikte gri listede bulunan İran yönetimine, ülkenin finansal yapısını uluslararası normlara uygun hale getirecek reformları tamamlaması için şubat ayına kadar süre vermişti.

Muhabir: Ahmet Dursun