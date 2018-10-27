İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD İran karşısında yalnız kaldı

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığı için meclise sunduğu 4 bakana güvenoyu alabilmek amacıyla kürsüden konuşma yaptı ve ABD yaptırımlarını değerlendirdi.

"ABD İran karşısında yalnız kaldı"

İran'ın geçen aylar ve haftalarda ABD'ye karşı büyük başarılar elde ettiğini söyleyen Ruhani, ABD'nin "İran gibi büyük bir devleti" karşısına aldığını ancak geleneksel müttefikleri tarafından bile yalnız bırakıldığını ifade etti.

Uluslararası Adalet Divanı'nın, İran'ı haklı bulduğunu ve birkaç devlet dışında bütün dünyanın ABD'ye karşı İran'ın yanında yer aldığını savunan Ruhani, İtalya'da el konulan 6 milyar dolarlık paranın da başarılı bir hukuki mücadelenin ardından kurtarıldığını aktardı.

"ABD yaptırımlarını gerekçe göstererek sorunlardan kaçamayız"

Ekonomik krize ilişkin halkın sıkıntı ve zorluk altında olduğuna özellikle dar gelirli kesimin üzerindeki ağır yükün altında yaşadığına dikkati çeken Ruhani, şöyle devam etti:

"ABD yaptırımlarını ve petrol satışlarındaki düşüşü gerekçe göstererek halka sorunlarınızı çözemiyoruz diyemeyiz ve sorunlardan kaçamayız. Enflasyonu kontrol altına alacak ve iş alanlarını artıracağız. Bu bizim için mümkündür. Yabancı basın yalanlarla kamuoyunu yanıltmak için propaganda yapıyor, İran'da hiperenflasyon olduğunu söylüyor, İran'ın yaşam şartlarının en ağır ülke olduğunu iddia ediyorlar, fakat yalan söylüyorlar."

İran Cumhurbaşkanı "İran'da hiperenflasyon var diyenler ya yalan söylüyor ya da ekonomiden anlamıyor." diyerek, eğitim, sağlık, ulaştırma, enerji, su ve temel gıdada dünyanın en ucuz ülkesi olduklarını iddia etti.

Temel gıda kapasitelerinin geçen yıllardan daha fazla ve depoların dolu olduğunu aktaran Ruhani, döviz konusunda sıkıntılar olduğunu fakat döviz rezervlerinin de önceki yıllara göre çok daha yükseğe çıktığını ve enerjide kendi kendilerine yettiklerini ifade etti.

Rusya, Çin, Hindistan, Avrupa, Afrika ve Latin Amerika'nın bazı devletleri ile komşu ülkelerden iyi dostlar olduğunu söyleyen Ruhani, ülkesine buralaraki şirketlerin çekilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ruhani, çalışan sayısının 20 milyon 600 binden, 23 milyon 300 bine çıktığına işaret ederek, konut ve mesken konusunda halka borçlu olduklarını ve bunun en öncelikli gündemlerinden biri olduğunu kaydetti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca bakanların problemlerle baş edebilmek için günde en az 14 saat çalışmasını istedi.