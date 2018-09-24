İran: Ahvaz'daki saldırının birçok faili yakalandı

TAHRAN (AA) - Terör saldırısında hayatını kaybeden 25 kişinin Ahvaz'daki cenaze törenine hükümet adına katılan Bakan Alevi, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Alevi, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişinin öldürüldüğünü ve olayın faillerinden birçok kişinin de yakalandığını açıkladı.

İran İstihbarat Bakanı, saldırının arkasında kim varsa hepsini tespit edeceklerini dile getirdi.

Ahvaz'da cumartesi günü İran-Irak savaşının yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit törenine yönelik silahlı saldırıda 17'si asker 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı.

Muhabir: Muhammet Kurşun

