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İran, ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketleri 'terörist' ilan etti
İran Meclisi, ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketler "terörist" ilan etti.
Genel 07.01.2020, 10:40
TAHRAN(AA) - İran Meclisi'nin "acil" koduyla onayladığı yasayla, ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketler "terörist" ilan edildi.
ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü listesine almasına karşılık Meclis'in daha önce onayladığı kanunda yapılan düzenlemeyle ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketler "terörist" ilan edildi.