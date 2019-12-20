Son Dakika
Irak'ta Şii dini merci Sistani'den erken seçim çağrısı
Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani, ülkenin içinde bulunduğu krizden kurtulması için erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu.
Genel 20.12.2019, 15:28
BAĞDAT (AA) - Kerbela'daki temsilcisi Abdulmehdi Kerbelayi, Sistani'nin "siyasi mesajı"nı cuma hutbesi sonrası okudu.
Göstericilere yönelik kaçırma ve öldürme eylemlerine dikkati çeken Sistani, Irak'taki durumun zor ve endişe verici olduğunu ifade etti.
Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifası sonrası hükümetin hala kurulamamasını da eleştiren Sistani mesajında, "Halihazırdaki krizden kurtulmak, ülkenin kaos ve iç savaşa sürüklenmesini önlemek için, insaflı bir seçim yasası ve bağımsız seçim komiserliği ile erken seçime gidilmeli." ifadelerini kullandı.
Şii dini merci ayrıca kurulacak hükümetten ülkeyi, silahtan ve dış müdahalelerden uzak bir şekilde, erken seçime götürmek için çalışmasını istedi.
7°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 20 Aralık 2019
|İmsak
|06:19
|Güneş
|07:48
|Öğle
|12:44
|İkindi
|15:09
|Akşam
|17:30
|Yatsı
|18:53