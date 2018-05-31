'Irak'ta sandıktan çıkan oylar ve açıklanan sonuçlar aynı'

BAĞDAT (AA) - Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Riyad Bedran, başkent Bağdat'ta seçimlerin şaibeli olup, sandıklara atılan oylarla sonuçların uyuşmadığı iddiasına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Ülke genelinde 12 Mayıs tarihinde yapılan genel seçimlere itiraz için komisyona şimdiye kadar bin 875 itiraz dilekçesinin geldiğini dile getiren Bedran, seçim komisyonu bünyesindeki adalet kurulunun 10 gün içerisinde itirazlara cevap vereceğini ifade etti.

Irak'ta bazı tarafların seçim sonuçlarına müdahale edip, sürece gölge düşürmek istediğini söyleyen Bedran, "Oylama için kullanılan elektronik sistemin siber saldırıya maruz kaldığı iddiaları doğru değil. Seçmenlerin sandıklara attığı oylarla açıklanan sonuçlar birbiriyle aynı." dedi.

Irak Meclisi'nin seçim sonuçlarında kullanılan oyların elektronik sistemle değil elle tekrar sayılması önerisine de değinen Bedran, "Buna Irak Federal Mahkemesi'nin karar vermesi lazım." ifadesini kullandı.

Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, dün yayımladığı açıklamada, binden fazla seçim sandığındaki oyların "usulsüzlük" yapıldığı gerekçesiyle iptal edildiğini bildirmişti.

Usulsüzlük tartışması

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere şaibe iddiaları damga vurmuştu. Kerkük'teki Türkmenler başta olmak üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki 6 siyasi parti, seçimlerin nihai olmayan sonuçlarına büyük tepki gösterip oylarının çalındığını iddia etmişti.



Kürt siyasi partiler seçimin tekrarını talep ederken, Türkmenler ise oyların elle sayılmasını istemişti. Eski başbakanlardan Vatanniye Koalisyonu lideri İyad Allavi de seçimlere hile karıştırıldığını iddia ederek tekrarını isteyen tarafta yer almıştı.



Irak Meclisi, önceki gün yurt dışındaki tüm seçim sonuçları başta olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala'daki iç göçmen kamplarındaki oyların iptal edilmesi kararı almıştı. Ancak seçim komisyonu henüz meclisin çıkardığı kararı uygulamış değil.



Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Mukteda es-Sadr'ın öncülüğündeki "Sairun Koalisyonu" 54 sandalye elde ederek birinci olmuştu. Sadr'ı, Haşdi Şabi Komutanlarından Hadi Amıri liderliğindeki Fetih Koalisyonu 47, Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin Zafer Koalisyonu ise 42 sandalye ile takip etmişti.

Ülkede yeni bir hükümet kurulması için hem Bağdat hem de Erbil'de siyasi partiler arasında görüşme trafiği devam ediyor, ancak henüz hükümetin kurulması için siyasi partiler arasında bir anlaşmaya varılmadı.

Muhabir: İdris Okuducu