Irak’ta Sadr ve Amiri arasında hükümet kurma anlaşması

BAĞDAT (AA) - Irak’ta genel seçimlerden birinci çıkan Mukteda es-Sadr ve Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri, hükümetin hızlıca kurulması konusunda anlaştı.

Sadr’a yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Amiri Sadr’ı Necef’in Hannana bölgesindeki evinde ziyaret etti.

Görüşmede, bir süredir yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan dolayı aksayan hükümet kurma çalışmaları ele alındı. Sadr ve Amiri, Sairun ve Fetih Koalisyonunun bir an önce mecliste en büyük koalisyonu oluşturarak, hükümeti kurması konusunda fikir birliğine vardı.

Öte yandan, Sadr ve Amiri görüşmesi sonrası Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin lideri olduğu Nasır Koalisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, başbakan adaylarının İbadi olduğu belirtildi.

Irak’ta 12 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerden sonra siyasi gruplar arasında Başbakan, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayları konusunda anlaşmazlıklar sürüyor.

Meclisin gelecek Cumartesi günkü oturumunda başkan ve yardımcılarının seçilmesi bekleniyor.

Mecliste kurulacak en büyük koalisyon, hükümetin kurulması görevini alacak.

Muhabir: Haydar Karaalp