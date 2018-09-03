Irak’ta hükümeti kuracak çoğunluk sağlandı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta meclis için 16 partinin katılımıyla oluşturulan en büyük koalisyon, hükümeti kuracak çoğunluğu sağladı.

Ülkede 12 Mayıs'ta yapılan milletvekili seçimlerinin ardından yarın meclisin ilk oturumu için 16 partiden 177 milletvekilinin katıldığı büyük koalisyon oluşturuldu.

Söz konusu koalisyon, hükümeti kurabilecek çoğunluğu sağlarken, bazı partilerin daha sonra koalisyona katılacağı ifade ediliyor.

Koalisyonda azınlıklar da yer alıyor

Koalisyonda Şii ve Sünni Araplar ile Türkmenlerin yanı sıra Ezidi ve Hıristiyan azınlıklar gibi dini ve etnik gruplar yer alıyor.

"Bu koalisyon hükümeti kuracak"

Seçimin galibi Mukteda es-Sadr, Başbakan Haydar el-İbadi, Şii liderlerden Ammar el-Hekim, eski başbakanlardan İyad Allavi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame Nuceyfi, hükümeti kurma çalışmaları kapsamında en büyük meclis koalisyonunu oluştururken, eski Başbakan Nuri el-Maliki düzenlediği basın toplantısında, "Uzun müzakereler sonucu 'Bina Koalisyonu' adında büyük koalisyonu oluşturduk. Bu koalisyon hükümeti kuracak." dedi.

Söz konusu koalisyonda yer alan Haşdi Şabi komutanlarından ve Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri de aynı basın toplantısında, söz konusu koalisyonun 149 kişiden oluştuğunu dile getirerek "İlk başlardan beri Şii, Sünni ve Kürtlerin yer alacağı büyük koalisyonu oluşturmak istedik." ifadelerini kullandı.

"Kürtlerin de koalisyona katılmalarını bekliyoruz"

Başbakan Haydar el-İbadi tarafından Milli Güvenlik Müsteşarlığı ve Haşdi Şabi Başkanlığı görevinden alınan Falih Feyyad ise "Kürtlerin de koalisyona katılmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Kürt partiler, duyurulan iki ayrı koalisyonda da yer almadı.

329 sandalyeden oluşan Irak Meclisi'nde bugün ilk oturumun gerçekleştirilmesi, Meclis Başkanı ve yardımcılarının seçilmesi bekleniyor.

Koalisyonu oluşturan partilerin daha önce yayımladığı açıklamada, Sairun, Nasr, Ulusal Hikmet, Vataniyye, Karar koalisyonunun yanı sıra Irak Türkmen Cephesi’nin (ITC) içinde olduğu meclisin en büyük koalisyonun oluşturulduğu belirtilmişti.

Açıklamada, 329 sandalyeli mecliste en büyük koalisyonu oluşturmak için gerekli olan milletvekili sayısına (166) ulaşıldığı ifade edilmişti.

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, seçim sonuçlarının mahkeme tarafından onaylamasının ardından yayımladığı genelgede, meclisin ilk oturumunu 3 Eylül'de yapacağını duyurmuştu.

Muhabir: Mazin Majeed Asaad Baqal, Haydar Karaalp