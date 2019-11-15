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Irak'ta güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti
Irak'ta güvenlik güçleri, başkent Bağdat'taki El-Hallani Meydanı'na çıkmaya çalışan göstericilere müdahale etti.
Genel 15.11.2019, 20:34
BAĞDAT (AA) - Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösteriler devam ediyor.
Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için havaya ateş açtı, ayrıca göz yaşartıcı gaz kullandı. Müdahaleye rağmen göstericilerden bazıları meydana ulaşmayı başardı.
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan ve hala devam eden gösterilerde 319 kişi hayatını kaybetmiş, 15 binden fazla kişi de yaralanmıştı.
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