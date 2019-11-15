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Irak'ta güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti

Irak'ta güvenlik güçleri, başkent Bağdat'taki El-Hallani Meydanı'na çıkmaya çalışan göstericilere müdahale etti.

Genel 15.11.2019, 20:34
Irak'ta güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti
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BAĞDAT (AA) - Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösteriler devam ediyor.

Göstericiler, El-Hallani Meydanı'na ulaşan yollara konulan beton bariyerleri kaldırmak isteyince güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı.

Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için havaya ateş açtı, ayrıca göz yaşartıcı gaz kullandı. Müdahaleye rağmen göstericilerden bazıları meydana ulaşmayı başardı.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan ve hala devam eden gösterilerde 319 kişi hayatını kaybetmiş, 15 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

#dünya
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