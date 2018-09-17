Irak'ta cumhurbaşkanlığı için Berhem Salih'in adı geçiyor

SÜLEYMANİYE (AA) - Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), ülkenin yeni cumhurbaşkanı adaylığı için geçen yıl partiden ayrılan Berhem Salih ile görüşüyor.

Irak'ta cumartesi günü Muhammed Halbusi'nin yeni Meclis Başkanı seçilmesinin ardından şimdi "Yeni cumhurbaşkanı kim olacak?" sorusuna cevap aranıyor.

Saddam Hüseyin rejiminin yıkılmasından sonra siyasi partiler arasında yapılan anlaşmaya göre, ülkede Sünnilere meclis başkanlığı, Şiilere başbakanlık, Kürtlere ise cumhurbaşkanlığı verilerek, yönetim etnik ve mezhepsel kimlik üzerinden paylaşılıyor.

Cumhurbaşkanını 2005'ten bu yana Kürtler arasında belirleyen taraf, Süleymaniye merkezli KYB oldu. KYB, adayın belirlenmesi için dün ve önceki gün basına kapalı görüşmeler gerçekleştirdi, ancak şimdiye kadar resmen bir aday ilan edilmedi.

KYB Başkanlık Konseyi Üyesi Nasrullah Surçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "KYB Başkanlık Konseyi'nin adayını ne zaman belirleyeceği belli değil, ancak Irak Meclisi'nin 25 Eylül'de yapacağı cumhurbaşkanlığı seçim oturumu öncesi adayın netleşmesi gerekiyor." dedi.

Resmi olarak Başkanlık Konseyi'ne henüz isimlerin gelmediğini belirten Surçi, KYB Politbürosu tarafından görevlendirilen bir heyetin geçen yıl partiden ayrılarak "Demokrasi ve Adalet için Koalisyon"u kuran Berhem Salih ile bu konu üzerinde görüşmeler gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile de anlaşmaya varmaları gerektiğini hatırlatan Surçi, bir uzlaşıya varılamaması halinde meclis oturumda farklı adayların çıkabileceği uyarısında bulundu.

Demokrasi ve Adalet için Koalisyon Sözcüsü Rebivar Kerim ise Salih'in yeniden KYB'ye dönmesi ve cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığını söyledi.

IKBY'deki yerel medyadaki haberlerde Salih'in yanı sıra KYB içinde cumhurbaşkanlığı adaylığı için; KYB Politbüro Sorumlusu Mela Bahtiyar, KYB'nin kurucusu Celal Talabani'nin iki bacanağı Latif Reşid ve Muhammed Sabir ile mevcut Cumhurbaşkanı Fuad Masum'um isimlerinin geçtiği iddia edildi.

Irak Meclisi, 25 Eylül'de yapılacak oturumda yeni cumhurbaşkanını seçecek.

Irak'ta 2005'ten itibaren KYB'nin aday gösterdiği Celal Talabani (2 dönem) ve Fuad Masum, meclis tarafından seçilerek cumhurbaşkanlığı görevini yürüttü.