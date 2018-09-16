Irak'ta 'büyük meclis grubu' muamması sürüyor

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Meclis Başkanı ve iki yardımcısının seçilmesine rağmen hükümeti kuracak büyük meclis grubunun belirlenmesi konusundaki belirsizlik sürüyor.

Irak'ta Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun ve Başbakan Haydar el-İbadi'nin Nasır grubunun başını çektiği Reform ve İmar Koalisyonu ile Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih ve eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti grubunun yer aldığı Bina Koalisyonu kendilerini hükümeti kuracak meclisin en büyük grubu ilan etmişti.

Her iki grup da halen kendilerinin meclisin en büyük birleşimi olduklarını iddia ederken, Irak Meclisi ise düzenlenen oturumlarda hükümeti kuracak büyük grubun hangi taraf olduğuna karar vermedi.

Sairun Milletvekili Raid Fehmi, meclisin en büyük grubu konusunda devam eden tartışmalar hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Meclis Başkanı seçilmeden önce oturumları yöneten en yaşlı üyenin meclisin en büyük grubuna karar verme yetkisi yoktu. Anayasa Mahkemesinin bunu çözmesi gerekiyordu. Şimdi ise yeni Meclis Başkanının konuyu çözüme kavuşturması gerekiyor. Çözüm önümüzdeki günlerde belli olacak." dedi.

Başbakan ve Cumhurbaşkanı seçiminin sadece meclisteki büyük gruba bağlı olmaması gerektiğini ifade eden Fehmi, "Bu iki göreve teknokrat ve bağımsız adayların seçilmesinden yanayız. Başbakanlık için birden fazla adayın isimleri gündeme geliyor. Siyasi gruplar arasında görüşmeler sürüyor. Tek aday üzerinde henüz anlaşma sağlanamadı." şeklinde konuştu.

Raid Fehmi, Sairun olarak başbakanlığa seçilecek kişi konusunda belirleyici bir rolleri bulunduğunu, ancak bunun Şiilerin Necef’teki dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani ve diğer gruplarla da anlaşma sonucu gerçekleşebileceğini kaydetti.

Sistani'nin, geçmiş dönemde iktidarda bulunanların başbakanlığa seçilmesini desteklemediği yönündeki açıklamasından sonra, Haydar İbadi'nin ikinci dönem Başbakanlık için şansının kalmadığı yorumları yapılırken, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Petrol Bakanı Adil Abdulmehdi'nin (Şii) adı başbakanlık için konuşulmaya başlandı. Abdulmehdi, Şii Yüksek İslami Konseyi lider kadroları arasında bulunuyor. ü