Irak'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

BAĞDAT (AA) - Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih oldu.

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Irak'ta cumhurbaşkanı seçimi, adayların, yeterli oyu alamaması nedeniyle ikinci tura kaldı.

Irak meclisindeki oylamanın birinci turunda 7 adaydan hiçbiri, gerekli 220 oya ulaşamadığından cumhurbaşkanı ikinci turda belirlenecek.

Cumhurbaşkanlığı yarışında Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin adayı Berhem Salih 165, Kürdistan Demokrat Partisi adayı Fuad Hüseyin 89 oy aldı.

Bağımsız kadın siyasetçi Sirve Abdulvahid'e ise 18 oy çıktı. İkinci turun bu akşam yapılması bekleniyor. İkinci turda, ilk turda en çok oyu alan Salih ve Hüseyin yarışacak.

İkinci turda ise salt çoğunluğu alan kazanıyor.

KDP'nin adayı Fuad Hüseyin cumhurbaşkanlığı yarışından çekildi

Irak'ta cumhurbaşkanı seçiminde 2'nci tura kalan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayı Fuad Hüseyin yarıştan çekildi.

KDP meclis grubundan yapılan yazılı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçiminin, öncekilerin aksine aykırı bir şekilde gerçekleştirildiği kaydedilerek bu durumun kabul edilmediği ifade edildi.

Açıklamada, 2'nci tura kalan adayları Hüseyin'in seçimden çekildiği kaydedildi.

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı ve KDP Genel Başkanı Mesut Barzani de yayınladığı yazılı açıklamada, "Irak cumhurbaşkanlığı seçimi için şu anda uygulanan yöntem, önceki seçimlerin tam tersidir. Cumhurbaşkanını, meclis çatısındaki en büyük koalisyon seçmeliydi, ya da meclisteki Kürt siyasi partiler (ortak aday) bu durumu netleştirmeliydi. Şu anda uygulanan seçim yöntemi hiçbir şekilde kabul edilemez ve yakın bir süreçte tavrımızı ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Meclis Başkanlığı ise parti grubunun çekilme kararı verme yetkisi olmadığını bizzat adayın bunu beyan etmesi gerektiğini duyurdu.

Muhabir: Haydar Karaalp