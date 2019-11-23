Son Dakika

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta 4, Sinat-Haftanin'de 1 olmak üzere, eylem hazırlığındaki 5 PKK’lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Genel 23.11.2019, 11:14
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
banner230

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta 4, Sinat-Haftanin'de 1 olmak üzere eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Pençe-3 Harekatı kapsamında Sinat-Haftanin bölgesinde hava destekli operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucu, Zap bölgesinde 4, Sinat-Haftanin bölgesinde bir olmak üzere PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

#türkiye
Yorumlar (0)
banner287
banner269
kapalı
Namaz Vakti 23 Kasım 2019
İmsak 05:59
Güneş 07:25
Öğle 12:33
İkindi 15:08
Akşam 17:30
Yatsı 18:51

Gelişmelerden Haberdar Olun

@