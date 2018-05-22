Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısı

KIRIKKALE (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki operasyonu sırasında teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Türken (27), memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, il merkezindeki Nur Cami ve Külliyesi'ne getirildi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, burada, şehidin babası Yaşar Türken ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Bakan Canikli, şehidin ikiz çocuklarıyla yakından ilgilendi.

İkindi vakti İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Canikli ve Özlü ile törene katılanlar, şehidin tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı.

Şehidin naaşı, Kırıkkale Şehitliği'ne götürülerek burada defnedildi.

Törene, şehidin yakınları ile Bakanlar Canikli ve Özlü'nün yanı sıra, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, AK Parti Kırıkkale Milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Irak'ın kuzeyinde operasyon icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına dün teröristlerce saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu iki asker şehit olmuş, iki asker yaralanmıştı.



