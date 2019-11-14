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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 8 PKK'lı terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildi.

Genel 14.11.2019, 11:57
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi
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ANKARA (AA) - Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK'lı 8 terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi.

Düzenlenen hava destekli harekatla 8 terörist etkisiz hale getirildi.

#türkiye
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