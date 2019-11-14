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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 8 PKK'lı terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildi.
Genel 14.11.2019, 11:57
ANKARA (AA) - Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK'lı 8 terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildi.
Düzenlenen hava destekli harekatla 8 terörist etkisiz hale getirildi.
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