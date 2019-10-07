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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA'ların katılımıyla düzenlenen operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Genel 07.10.2019, 22:20
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA'ların katılımıyla düzenlenen operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyinde Gara bölgesinde Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA’ların katılımı ile düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/YSc1yGVxkz

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2019

#dünya
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