Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi

- Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonlarda iki terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi
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ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonlarda iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'lı iki terörist etkisiz hale getirildi.

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