Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonlarda iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Buna göre, operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'lı iki terörist etkisiz hale getirildi.
- Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonlarda iki terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonlarda iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Buna göre, operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'lı iki terörist etkisiz hale getirildi.