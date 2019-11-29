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Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Genel 29.11.2019, 09:14
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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