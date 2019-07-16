Irak'ın kuzeyinde bir askerin şehit edilmesi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyinde bir askerin şehit edilmesinin bazı basın yayın kuruluşlarında Derecik ve Şemdinli'de olduğu şeklinde haber yapıldığı belirtilerek, "Bizleri ve milletimizi acı ve üzüntüye boğan bu elim olaya hassasiyet gösterilerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 15 Temmuz'da bir askerin şehit edilmesine ilişkin haberlerde yer bilgisinin yanlış verildiğine işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Irak kuzeyinde 15 Temmuz 2019 tarihinde el yapımı patlayıcı (EYP) patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştır. Ancak bahse konu elim olayın bazı basın yayın kuruluşları tarafından Derecik ve Şemdinli’de vuku bulduğuna dair haberler yapıldığı tespit edilmiştir. Bizleri ve milletimizi acı ve üzüntüye boğan bu elim olaya hassasiyet gösterilerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi önem arz etmektedir."





