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Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirildi.

Genel 24.11.2019, 11:53
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi
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ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

#dünya
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