Irak Ve Suriyeli Mülteci Çocuklara “Yaratıcı Drama Atölyesi”

Ankara Film Festivali’nin “Çocuklar İçin Yaratıcı Drama Atölyesi” bölümü Liv Hospital Ankara’da gerçekleştirildi.Ankara Film Festivali’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasına denk gelmesi nedeniyle çocuklara yönelik etkinliklerde ön palana çıktı. “Çocuklar İçin Yaratıcı Drama Atölyesi” Liv Hospital Ankara’da gerçekleştirildi. Atölyeye; Irak ve Suriye’den gelen mülteci çocuklar ve dar gelirli ailelerin çocukları katıldı. Amaçlarının “Sanat ile hayatlarındaki sınırları aşabilmek ve yaratıcılıklarını zorlamak” olduğunu söyleyen Çağdaş Drama Derneği Eğitmeni Serap Kurt, çocukları oyunlarla hayatın gerçekliğine dahil etmeye çalıştıklarını belirtti.Atölyenin ardından etkinliğe katılan çocuklar Liv Hospital Ankara’da sağlık kontrolünden geçti.