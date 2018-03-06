Irak heyeti Beypazarı'nda incelemelerde bulundu

ANKARA (AA) - Irak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı heyeti Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hayvancılık konularında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Iraklı 6 kişilik heyet, hayvancılık hizmetini geliştirme ve destekleme hakkında bilgi edinmek üzere Beypazarı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici'yi ziyaret etti.

Ekici, konuk heyete Beypazarı ilçesinde 13 bin 500 büyükbaş, 135 bin küçükbaş hayvan ve bin 200 işletmenin olduğunu aktararak, devletin çiftçilere verdiği hizmetler ile tarımsal desteklemeler konusunda bilgilendirmede bulundu.

Iraklı heyet de verilen bilgiler dolayısıyla Ekici ve ekibine teşekkür etti.

Heyet, bölgedeki bir çiftçiye de ziyarette bulunarak, hayvanları aşılama, kimliklendirme, kulak küpeleri hakkında çeşitli sorular yöneltti.



