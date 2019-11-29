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Irak Başbakanı Abdulmehdi istifa edecek
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifasını Meclis'e sunacağını açıkladı.
Genel 29.11.2019, 15:27
İSTANBUL (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, yaptığı yazılı açıklamada, Şii dini merci Ali es-Sistani'nin "ülkenin kaosa sürüklenmemesi" çağrısına uyarak hükümet başkanlığından istifa ettiğine ilişkin resmi yazıyı Meclis'e göndereceğini bildirdi.
Abdulmehdi'nin bu kararı, Sistani'nin Meclis'e yaptığı "şeffaf ve özgür seçim" çağrısı sonrası geldi.
Sistani'nin mesajı, "Meclis'ten hükümete yönelik güvenoyunun çekilmesi ve ülkenin erken seçime hazırlanmasını istediği" şeklinde yorumlanmıştı.
Haydar Karaalp
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