KAYSERİ (AA) - Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi'nce yürütülen "İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi" tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü binasındaki programa Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İpek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan, emniyet müdürleri, sporcular ve aileleri katıldı.

Etkinlikte yapılan sunumda, proje kapsamında, sosyal ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle risk altında bulunan bölgelerde ikamet eden ve olumsuz koşullardan uzak tutularak başta tekvando olmak üzere bazı spor branşlarıyla tanıştırılan 3 bin 500 ilkokul ve ortaokul öğrencisinin, lisanslı spor yapmasının sağlandığı bildirildi.

Programda konuşan Vali Günaydın, hayata geçirilen projenin son derece önemli ve sonuç alıcı bir faaliyet olduğunu söyledi.

Sokaktaki tehlikelerden çocukları, gençleri korumak ve iyi bireyler olarak yetişmesini sağlama amacı güdülen projenin tüm illere örnek olabileceğini belirten Günaydın, "Risk grupları içerisinde yer alan gençlerimizi, çocuklarımızı da ülkemiz ve milletimiz üzerinde hesabı olanların ortaya çıkaracakları tehlikelerden ve tehditlerden korumak için bu tür projeler çok önemli. Biz de bunun gibi projeleri çok önemsiyoruz. Gençlerimizi iyi bir şekilde eğitmek, yarınlara hazırlamak için onları her yönden ülkesine ve milletine faydalı bireyler olarak hazırlamak için bu çalışmalar çok önemli." dedi.

Günümüzde suça karşı önleyici tedbirlerin daha etkili sonuç verdiğini aktaran Günaydın, şunları kaydetti:

"Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bu çocuklarımızı ötekileştirmememiz lazım. Yanlışa bulaşan çocuklarımızı da kazanmak için gayret göstermemiz lazım. Önemli olan tehlike ortaya çıkmadan tedbir almak. Bu proje de onun bir parçasıdır. Bu projede gerçekten çok önemli yollar aşılmış. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizde tüm vilayetlerde örnek alınacak bu projeye imza atan hocalarımıza, emniyet teşkilatına da bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmalar önleyici tedbir olduğu için hem daha verimli, daha sonuç alıcı hem de daha az maliyetli oluyor."

Konuşmanın ardından proje kapsamında tekvando öğrenen sporcular gösteri müsabakası yaptı.

Etkinlik sonunda hazırlanan iaşe paketleri sporculara dağıtıldı.