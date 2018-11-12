İpek Çalışlar, Hepsitv'ye konuk oldu

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada'nın Youtube Kanalı Hepsitv üzerinden yayınlanan "Yekta Kopan'la Yazar Söyleşileri" programının konuğu İpek Çalışlar oldu.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada'nın Youtube kanalı Hepsitv, yazarlar ve okurları buluşturduğu yayınlarına devam ediyor.

İpek Çalışlar'ın roman akıcılığında kaleme aldığı kitabı, titiz, derinlikli bir araştırmaya, Mustafa Kemal'in hayatının geçtiği yerlere yapılan yolculuklara, tanıklıklara ve belgelere dayanıyor. Anlatıya eşlik eden fotoğraflar ve zengin kaynakçasıyla Mustafa Kemal Atatürk benzersiz bir biyografi olma özelliği taşıyor.





- "Kitabı yazmam yaklaşık 7 yıl sürdü"





Programda konuşan İpek Çalışlar, kitabın ön sözünde yer alan Atatürk biyografilerinin yazarlarının ve kaynak olarak yararlanılan kişilerin neredeyse tamamının erkek olduğuna değinerek, kitabında, Atatürk ile görüşmeler yapmış kadın gazetecilerin dokümanlarından destek alarak, kadın dilini ön plana çıkardığını vurguladı.

Aynı zamanda, Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi ve annesi Zübeyde Hanım'ın ortak mülkiyeti olmasından çok etkilendiğini ve dolayısıyla da bu konuya kitabının en başında yer verdiğini belirten Çalışlar, kitabı yazmasının yaklaşık 7 yıl sürdüğünü ve kitabı yazarken Atatürk ile ilgili daha önce hiç bilmediği yeni bilgiler de edindiğini aktardı.

Kadınların Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde de hakları konusunda oldukça bilgili ve talepkar olduğunun altını çizen Çalışlar, kendilerine erkeklerle eşit haklar verilmesini istediklerini belirtirken, Atatürk’ün de kadınlara eşit haklar verilmesi konusuna oldukça önem verdiğini ekledi.

Çalışlar, Atatürk'ün şekerli kahve içmesinin kendisi dahil herkesi şaşırttığını belirterek, Selanik gezileri sırasında gittiği kahvehanelerde kahvelerin çok şekerli yapıldığını gördüğünü ve Atatürk’ün de bu sebeple Selaniklilerin şekerli kahve geleneğine alışmış olabileceğine işaret etti.