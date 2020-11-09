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İOS 14'e uyumlu cihazlar tam liste
OS 14, sıklıkla gerçekleştirdiğiniz işlere yepyeni bir hava katıyor ve hepsini her zamankinden çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirmenize imkan veriyor. Yeni özellikler o an ihtiyaç duyduğunuz her şeye kolayca erişmenize yardımcı oluyor. Ve her zaman kullandığınız uygulamalar daha akıllı, daha kişisel ve daha gizli bir hale geliyor.
Genel 09.11.2020, 09:51
iOS 14’ün uyumlu olduğu aygıtlar.
iPhone 12
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE (1. nesil)
iPhone SE (2. nesil)
iPod touch (7. nesil)