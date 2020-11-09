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İOS 14'e uyumlu cihazlar tam liste

OS 14, sıklıkla gerçekleştirdiğiniz işlere yepyeni bir hava katıyor ve hepsini her zamankinden çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirmenize imkan veriyor. Yeni özellikler o an ihtiyaç duyduğunuz her şeye kolayca erişmenize yardımcı oluyor. Ve her zaman kullandığınız uygulamalar daha akıllı, daha kişisel ve daha gizli bir hale geliyor.

Genel 09.11.2020, 09:51
İOS 14'e uyumlu cihazlar tam liste
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iOS 14’ün uyumlu olduğu aygıtlar.

iPhone 12

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

iPod touch (7. nesil)

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