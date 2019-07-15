İnterpol Daire Başkanı Çiçek Nevşehir'de

NEVŞEHİR (AA) - İnterpol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Ailesi ile birlikte Nevşehir'de bulunan Çiçek, Başkan Arı'yı makamında ziyaret ederek başarı diledi.

Çiçek'i Nevşehir'de misafir etmekten mutluluk duyduğunu belirten Arı, "15 Temmuz'un kahramanlarından değerli dostumuz Lütfi Çiçek ile yeniden görüşmek bizler için büyük mutluluk. O gece yaptıkları ile darbe girişiminin seyrini değiştiren kahramanlardan biri olan Çiçek'in ziyareti dolayısıyla milli irademize, vatanımıza ve milletimize kast edenlere karşı canlarını siper ederek tarihimizin altın sayfalarına adlarını kanlarıyla yazdıran aziz şehitlerimizi, 15 Temmuz demokrasi zaferinin 3. yılında rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Ziyarette, Çiçek'in yakınları tarafından Kuran-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2019, 12:25