Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

İnternetten Türkçe eğitimine yoğun ilgi

- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemi kapsamında hizmete giren "Ana-Dil: Türkçe" öğrenme programı ile 7 bin yabancı uyruklu, internet ortamında Türkçe öğreniyor - Çeşitli uygulamalarla eğlenceli hale getirilen program, yabancı uyruklu öğrenciler, sığınmacılar, Türk devletleri ve yurt dışında yaşayan Türkler ile Türk kültürünü öğrenmek isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor - Rektör Prof. Dr. Gündoğan: - "Türkçeye karşı son yıllarda çok ciddi bir teveccüh var. Dünyanın birçok ülkesinde yabancılar Türkçe öğrenmek istiyorlar" - "Hem Türkçe öğrenmeye olan ihtiyacı gidermek hem de her yıl yurt dışından gelen 100 binin üzerindeki yabancı öğrenciye yardımcı olmak için büyük ihtiyaç olan bu çalışmayı, ücretsiz olarak dünya vatandaşlarının hizmetine sunduk"

09 Mart 2018 Cuma 11:39
İnternetten Türkçe eğitimine yoğun ilgi
banner230

ESKİŞEHİR (AA) - TARKAN DEMİR - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim sistemi kapsamında eğitim vermeye başlayan "Ana-Dil: Türkçe" programına kayıt yaptıran, çoğu Afrika, Arap ve Kuzey Amerika ülkelerinden 7 bin yabancı uyruklu kişi, yaklaşık 2 aydır internet ortamında Türkçe öğreniyor.

"E-ders, video ders, ses dosyaları ve metinler ile oyunlar" gibi çeşitli uygulamalarla eğlenceli hale getirilen program, yabancı uyruklu öğrenciler, sığınmacılar, Türk devletleri ve yurt dışında yaşayan Türkler ile Türk kültürünü öğrenmek isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, "turkce.anadolu.edu.tr" adresinden hizmet veren uygulama ile ilgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A1 ve A2 düzeyinde uzaktan eğitim metoduyla Türkçe eğitimi verdiklerini söyledi.

Kolay bir kayıt işleminden sonra Türkçe öğrenmek isteyen herkesin yararlanabildiği programın, bu yıl sonu itibarıyla B1 ve B2 düzeyine çıkarılacağını ifade eden Gündoğan, "Türkçeye karşı son yıllarda çok ciddi bir teveccüh var. Dünyanın birçok ülkesinde yabancılar Türkçe öğrenmek istiyorlar. Hem Türkçeye öğrenmeye olan ihtiyacı gidermek hem de her yıl yurt dışından gelen 100 binin üzerindeki yabancı öğrenciye yardımcı olmak için büyük ihtiyaç olan bu çalışmayı, ücretsiz olarak dünya vatandaşlarının hizmetine sunduk." dedi.

Türkiye'deki yabancı uyruklu öğrencilerin, genellikle TÖMER'lerde Türkçeyi öğrenmeye çalıştığını dile getiren Gündoğan, "Bu, zaman kaybına yol açıyor. Biz şunu düşündük; öğrenci adaylarımız, Türkiye'ye gelmeden kendi ülkelerinde en azından A1 ve A2 düzeyinde Türkçe bilsin. Bunu 5-6 ay içinde öğrenebiliyorlar. Türkiye'ye geldiklerinde hem dil öğrenme süreleri azalsın hem de daha az masraf yapılsın çünkü Türkiye'ye gelen öğrencilerin büyük kısmı devlet burslusu olarak geliyor. Buna Türkiye devleti finansman sağlıyor." diye konuştu.


- "Keyifli bir Türkçe öğrenme ortamı sunuyoruz"


Gündoğan, yabancı ülke vatandaşlarına Türkçe öğreten programların pek fazla bulunmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Evrensel bir dil olan Türkçeyi öğrenmek isteyenlere materyal desteği sağlamak konusunda ülke olarak eksikliğimiz vardı. Program sayesinde bu açığı da kapattık. Animasyonlarla zenginleştirilmiş bir program. Çok eğlenceli. Keyifli bir Türkçe öğrenme ortamı sunuyoruz."

Program dahilinde, hali hazırda 7 bin kişinin Türkçe öğrendiğini kaydeden Gündoğan, "Bu kişiler daha çok Afrika ve Arap ülkeleri ile Kuzey Amerika'dan. Çok yeni bir program. Bunun duyurusu için Dışişleri Bakanlığımıza, Yurtdışı Türkler Başkanlığımıza başvurumuzu yaptık. Duyurusundan sonra ilginin daha da artacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Anadolu ÜniversitesiAnadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci GündoğanEskişehirTürkçe Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim