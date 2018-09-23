İnternetle tanıştılar, hayatlarını kolaylaştırdılar

AYDIN (AA) - MEHMET ÇALIK - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir üniversite öğrencisi, Türk Telekom'un hayata geçirdiği "İnternetle Hayat Kolay Projesi"ni mahallesindeki bir kıraathane de uygulamaya sokarak mahallelinin internetle tanışmasını sağladı.

Türk Telekom, Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen "İnternetle Hayat Kolay Projesi" kapsamında bölgesel ve ekonomik eşitsizlikleri ortadan kaldırarak, herkes için bilgiye erişim imkanı sunmayı ve internet okuryazarlığı eğitimleriyle herkesi dijital dünya ile tanıştırmayı amaçlıyor.

Projenin hedef grubu ise başta kadınlar olmak üzere 81 ilde internet hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmayan veya internetin sunduğu imkanları yeteri kadar tanımamış olan 25 yaş üstü yetişkinlerden oluşuyor. Proje kapsamında, Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen eğitimlerle 351 gönüllü eğitmen tarafından 43 bin kişinin internetle tanışması sağlandı.





- Öğretmenleri gönüllü üniversite öğrencileri





Projeye gönüllü olarak katılan Süleyman Demirel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Enes Aktaş, internet eğitimini Koçarlı ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Zeytinköy Mahallesi'ne taşıdı.

Mahallesindeki kıraathaneyi "İnternetle Hayat Kolay Projesi" için düzenleyerek adeta bir eğitim yuvasına dönüştüren Aktaş, 85 yaşındaki Mehmet dededen 49 yaşındaki Aynur teyzeye kadar herkesin internetle tanışmalarını sağladı.

Aktaş, burada verdiği eğitimlerle mahalle sakinlerine temel internet kullanımı, e-devlet kullanımı, internet bankacılığı, sosyal ağlar, bloglar, internet üzerinden alışveriş gibi birçok online hizmeti kullanarak hayatlarını kolaylaştırmayı öğretti.

Yöresel kıyafetlerle bilgisayar başına geçen kadınlar renkli görüntüler oluştururken, internetle tanıştıkları için mutlu olan mahalleliler ürettikleri organik ürünleri buradan satmayı planlıyor.

Projeyle tanışmasının ardından ilk olarak eğitimlere kendi mahallesinde başlamak istediğini aktaran Enes Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın ve erkeklerin eğitimlere büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Vatandaşın internet üzerinden işlem yapabilir seviyeye geldiğine dikkati çeken Aktaş, "Önceden sadece köydeki vatandaşlarımıza ulaşabilirken, şimdi hem okuduğum ile hem de Aydın geneline resmi bir kimlikle eğitim götürebiliyorum. Örnek verecek olursak, köydeki Metin ağabey ya da Süleyman ağabey, bunlar daha önce hastaneden randevu alamıyorlardı. Benim okuldan gelmemi bekliyorlardı ama ben bu eğitimi verdikten sonra hastaneden sıra almasını, elektrik su faturası yatırmasını da öğrendiler." dedi.





- "Zeytinyağı fiyatlarını takip ediyorum"





Mahalle sakinlerinden 34 yaşındaki Metin Yıldırım, internetle tanışmasının hayatını kolaylaştırdığını belirterek, "İnternetle tanışmadan önce hastaneden randevu alamıyordum, şimdi randevu alabiliyorum, bunun yanında elektrik su faturalarımı ödüyorum. Bilmeyen arkadaşlarımın, komşularımın da randevularını alıyorum. En güzeli de yağ fiyatlarını öğrenip takip edebiliyorum. Canlı hayvan fiyatlarını ve kesim fiyatlarını da öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.





- "İnternet üzerinden pazarlamayı hedefliyorum"





Kızıyla eğitimlere katılan 49 yaşındaki Aynur Arslan ise "Bizim organik ürünlerimiz var. Mesela kendimiz ekşi yapıyoruz. Bunları artık internetten de satacağız. Elimizdeki imkanlarla bilmeden satış yapıyorduk. Ucuza gidiyordu. Şimdi internetten daha rahat satacağız. Bunun yanında doğal zeytinimiz ve yağımız var. Dışarıda daha yüksek fiyatlara giderken bizdekiler düşük oluyor. İnternet olduğu sürece daha avantajlı olacak benim için." diye konuştu.

İlk kez internetle tanıştığını vurgulayan 85 yaşındaki Mehmet Uyar da çok şaşırdığını, bu yaştan sonra bir şeyler öğrenmenin kendisini çok heyecanlandırdığını dile getirdi.

Uzaktaki akrabalarıyla görüntülü konuşmak istediğini, köyde sıkıldığı için boş zamanlarını değerlendirmek arzu ettiğini aktaran Uyar, eğitimi verenlere de teşekkür etti.



