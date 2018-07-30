"İnternet oyunları çocuk istismarını artırıyor"

ANKARA (AA) - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Sibel Küçükbağ, yürüttükleri çalışmada internet oyunlarının çocuk istismar vakalarını artırdığını söyledi.

Küçükbağ, yaptığı açıklamada, çocuk istismarı, korunma yöntemleri ve sıklığını belirleme konusunda yaklaşık 10 yıldır çalışma yürüttüklerini belirtti.

İstismar vakalarının ortaya çıkarılmamasının bu vakaların tekrarlanmasına neden olduğunu, istismarın gerçekleşmeden temel tedbirlerin alınması gerektiğini dile getiren Küçükbağ, en az anaokulu düzeyinde 4-6 yaş grubundaki çocuklara istismardan korunma eğitimi verilmesi gerektiğini, bu eğitimlerin vakaları yüzde 50 azalttığını kaydetti.

Küçükbağ, yaptıkları araştırmada çocuk istismar vakalarındaki artışın ev ve ceplerdeki denetimsiz internet olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Şu an yürüttüğümüz çalışmada maalesef internet oyunlarının çocuk istismar vakalarını artırdığını gördük. Arama motorlarında çok basit çocuk oyunu, 'Barbie' oyunu diye girdiğiniz oyunlar içerisinde çok ciddi cinsel mesajlar var. Bunlarla bile çocuk tehdit altında. Özellikle ceplerimize kadar giren internet teknolojisi, küçük, ergen ve genç çocukların internete çabuk ulaşabilmesi önemli bir risk oluşturuyor. Özellikle çocuk pornografisi çok fazla yaygın. Bunun indirilmesi, tıklanması her ne kadar kanuni olarak tedbirler alınsa da bazı istismar vakaları var karşılaştığımız."

- "Aileler risklerin farkında değil"

Araştırmada, çocukların yüzde 80'inden fazlasının "internette zorbalıkla karşılaştıklarını" beyan ettiklerini, anne ve babalara "sizce çocuklarınız internet üzerinden zorbalıkla karşılaş mıdır?" diye sorduklarında ise yüzde 90'dan fazlasının "hayır" karşılığı verdiğine işaret eden Küçükbağ, şöyle devam etti:

"Bu da demek ki anne ve babalar gerçekten çocuklarını bu konuda denetleyemiyor ama şöyle de bir şey var, bu çocukların büyük bir çoğunluğu cep telefonu üzerinden internet erişimi sağlıyorlar. Bu da ciddi bir denetim problemi getiriyor ebeveynler için."

Küçükbağ, ebeveynlerin çocukların maruz kaldıkları risklerin farkında olmadığına dikkati çekerek, güvenli internet kullanımı konusunda da hem anne babalara hem de çocuklara eğitim verilmesi gerektiğine belirtti.