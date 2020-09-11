Instagram ve Sosyal Paylaşım Sitelerinde Yapılan Çekilişler İçin Uyarı!..

ANKARA (AA) — Son dönemde firmalar, ünlü isimler ve internet fenomenleri tarafından Instagram başta olmak üzere sosyal medya üzerinden hediye vaadiyle çekilişler düzenlenirken, vatandaşların bu çekilişlere yönelik mağduriyet yaşadığı bildirildi.

MPİ Genel Müdürü Uçar, Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik uyarınca, yarışma ve çekiliş düzenlemek için İdareye başvurulması gerektiğini anımsatarak, son günlerde İdareden izin alınmadan sosyal paylaşım siteleri üzerinden yarışma ve çekiliş adı altında çeşitli uygulamalar yapıldığını ve sonucunda ise ayni ve nakdi ödül taahhüt edildiğini söyledi.

İdareye bu çekilişlerle ilgili çok sayıda şikayet geldiğine dikkat çeken Uçar, "İdare tarafından izin verildiğini gösteren tarih, sayı bulunmayan ve izin alınmadan yürütülen bu uygulamalara, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına rağbet gösterilmemesi gerekiyor" diye konuştu.

Uçar, bu tür çekilişlerin gerekli işlemlerin yapılabilmesi için İdareye bildirilmesi gerektiğini aktararak, "Sosyal medya yeni bir mecra, burada yapılan çekilişlerde de yoğun artış yaşanıyor. İdare olarak biz de mevzuatımızı güncel teknolojik gelişmelere uyarlamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. İdare olarak bu konuda gereken yetkimiz var. Sosyal medyada yapılan çekilişler de bizim yönetmeliğimize tabi. Yani çekiliş yapmak isteyen sosyal medya fenomenleri, bize başvurarak bu yönetmelik kapsamında İdarenin değerlendirmesini almak zorundadır." ifadesini kullandı.

Vatandaşların, çekilişte kazandığı hediyenin gelmemesi ya da karşılığında ücret istenmesi gibi mağduriyetler yaşadığına işaret eden Uçar, aynı zamanda sosyal medya ismiyle kişinin gerçek ismi arasında farklılık olduğu için gerçek hediye sahibini tespitte sorunlar yaşandığını söyledi. Uçar, İdareye, çekiliş yapmadan önce mevzuata uygun olarak izin almak isteyen fenomenlerden de başvurular geldiğini de aktardı.