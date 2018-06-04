"İnsanlık görevimizi yerine getirdik"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Suriyeli sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Kızılhaç-Kızılay Hareketi İşbirlikleri Koordinatörlüğünde "Türk Kızılayı Toplum Merkezi" açılışı gerçekleştirildi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Danişmentgazi Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilen Türk Kızılayı Toplum Merkezinin ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir yer olacağını söyledi.

Türk Kızılayının insanların yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştığını belirten Kınık, şunları kaydetti:

"Suriye'de Suriye halkı başta olmak üzere insanlık çok ciddi yara aldı. Bu tarifi imkansız kriz ikinci cihan harbinden sonra insanlık tarihinin en büyük krizidir. Sadece fiziksel mekanlar yıkılmadı, masum insanlar hayatını kaybetti. O kadar çok insan hayatını kaybetti ki ölen insanların isimlerinin kayıtlarını tutmakta aciz kalındı. Türkiye'ye can havli ile sığınan, kimyasal silahlardan, tecavüzden kaçan insanlara kapılarımızı sonuna kadar açtık. Bize sığınmış insanları devletimiz koruma altına aldı. Biz kapılarımızı açmamış olsaydık bugün 500 bin değil 1 milyon insan ölecekti. Biz üstümüze düşen insanlık görevimizi yerine getirdik."

Kızılay olarak yaklaşık 1,3 milyon yabancıya insani destek verdiklerini aktaran Kınık, mültecilere yapılan yardımlarda yabancı ortakların da yer aldığını ifade etti.

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Temsilcisi Mette Petersen de Türk Kızılayının yardımları ile birçok Suriyeli savaş mağduruna yardım elinin ulaştığını vurguladı.



Merkezin açılışının ardından program sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.