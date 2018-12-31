ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, yılbaşı nedeniyle kentin girişlerinde oluşturulan polis jandarma güvenlik kontrol noktaları ve 112 Acil Çağrı Komuta Merkezi ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Çakacak, Eskişehir-Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi girişindeki polis yol uygulama noktasında yaptığı açıklamada, polis ve jandarma arama noktalarında alınan güvenlik tedbirlerini kontrol ettiklerini belirterek, 24 saat esasına göre görev yapan güvenlik güçlerinin yanında olmak istediklerini söyledi.

Kent halkının yeni yılını huzur ve güven içinde geçirmesini dileyen Vali Çakacak, şunları söyledi:



"24 saat esasına göre sabahın erken saatlerine kadar görev yapacak olan Eskişehir-Ankara ve Eskişehir- Afyonkarahisar kara yolu üzerinde bulunan güvenlik kontrol noktalarını, 112 Acil Çağrı Komuta Merkezi ve İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ettik. İnsanların can ve mal güvenliği ile huzurunu sağlayan güvenlik güçlerimiz görevlerini fedakarca yerine getiriyor. 2019 yılında huzur, mutluluk, barışın sadece ülkemize değil tüm dünyaya ve insanlığa hakim olmasını umut ediyoruz. Savaşların olmadığı insan hak ve özgürlüklerine saygı duyulan bir dünya ümit ediyoruz. İstiyoruz ki dünyanın hiç bir yerinde savaşlar olmasın. İnsanlar birlik, beraberlik ve barış içerisinde yaşasınlar."

Eskişehir'in güvenilir ve huzurlu bir kent olduğuna dikkati çeken Özdemir Çakacak, herkesin evinde ve eğlence merkezlerinde huzurlu bir ortamda yeni yılı kutlaması için güvenlik güçlerinin, sağlık çalışanlarının, itfaiyenin ve diğer kamu görevlilerinin görevi başında olduğunu kaydetti.

Vali Çakacak'a ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen eşlik etti.