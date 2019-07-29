İnsan ticaretinin en büyük mağdurları kadın ve kız çocukları

ANKARA (AA) - Dünya genelinde insan ticareti mağdurlarının yüzde 49'unu kadınlar, yüzde 23'ünü kız çocukları, yüzde 21'ini erkekler ve yüzde 7'sini de erkek çocukları oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) insan ticareti mağdurlarının durumuna ilişkin toplumu bilinçlendirme ve söz konusu mağdurların haklarının korunması amacıyla 30 Temmuz 2013'te "Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü" ilan etti.

İnsan ticareti mağdurlarının sayısına ilişkin farklı rakamlar telaffuz edilse de siyasi istikrarsızlık ve kötü ekonomik koşullar sebebiyle giderek artış gösteriyor.

BM'nin ilgili raporlarına göre, mağdurlar daha çok cinsel sömürü, zorla çalıştırılma, borç köleliği, yasa dışı hizmetçilik ve yasa dışı askerlik alanlarında istismar ediliyor.

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisinin "İnsan Ticareti 2018 Küresel Raporu"na göre, küresel insan ticaretinin en büyük mağdurlarını kadın ve kız çocukları oluşturuyor.

Rapor, mağdurların yüzde 59'unun cinsel sömürüye, yüzde 34'ünün zorunlu çalıştırmaya maruz bırakıldığını belirtiyor.

Toplamın yüzde 70'i kadın ve kız çocukları

Rapora göre, son 15 yılda dünya genelinde tespit edilen insan ticareti olaylarında, kadın ve kız çocukları toplam mağdurların yüzde 70'ini oluşturuyor.

2016'da mağdur kadınların yüzde 83'ü cinsel sömürüye, yüzde 13'ü zorunlu çalıştırılmaya, aynı dönemde mağdur erkeklerin yüzde 82'si zorla çalıştırılma, yüzde 10'u cinsel sömürü, yüzde 1'i de organ mafyası istismarına maruz kaldı.

Kız çocuklarının yüzde 72'si cinsel sömürü, yüzde 21'i zorunlu çalıştırılma, erkek çocuklarının ise yüzde 50'si zorunlu çalıştırılma ve yüzde 27'si cinsel sömürüye uğradı.

Cinsel sömürü ve zorunlu çalıştırma

Cinsel sömürünün görüldüğü bölgelerin başında yüzde 87 ile Orta Amerika ve Karayipler, yüzde 71 ile Kuzey Amerika, yüzde 70 ile Güneydoğu Avrupa gelirken, yüzde 18 ile Doğu Afrika ve yüzde 28 ile Kuzey Afrika en az görülen bölgeleri oluşturuyor.

Zorunlu çalıştırılmanın görüldüğü bölgelerin başında ise yüzde 83 ile Güney Afrika, yüzde 82 ile Doğu Afrika, yüzde 66 ile Körfez ülkeleri bulunuyor. Bu konuda mağduriyetin en az görüldüğü bölgeler ise yüzde 3 ile Kuzey Afrika ve yüzde 5 ile Orta Amerika ve Karayipler.

Muhabir: Ahmet Furkan Mercan



