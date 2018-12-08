"İnsan hak ve hürriyetlerini etkin kılmaya çalışıyoruz"

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Fahri Meral, valilik olarak tüm vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir şehirde yaşamaları için insan hak ve hürriyetlerini etkin kılmaya çalıştıklarını bildirdi.

Meral, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmesi dolayısıyla her yıl 10 Aralık'ın Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlandığını hatırlatan Meral, demokrasi ve hukuk devleti anlayışının ön planda olduğu tüm demokratik ve muasır devletlerde olduğu gibi Türkiye'de de bireyin güvenliği ve insan haklarına büyük önem verildiğini ifade etti.

Meral, bu çerçevede valiliklerde oluşturulan insan hakları kurullarının, toplumun ve kamu görevlilerinin, haklar konusunda bilinçlenmesi için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Demokratik toplumlarda olduğu gibi ilimizde de çevredeki sorunlara duyarsız kalmayıp sorunların çözümü için öneriler sunmak, sorunun bir parçası olmayıp çözümler üretmek hepimizin en temel vatandaşlık görevidir. Valilik olarak tüm vatandaşlarımızın huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir şehirde yaşamaları için insan hak ve hürriyetlerini etkin kılmaya çalışıyoruz."