İnşaattan düşen işçi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta 4 katlı apartmanın 2. katından asansör boşluğuna düşen Afgan işçi yaralandı.Kümbet Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir inşaata asansör kurulumu yapmak için giden Afganistan uyruklu Kazem Rezaei (21), çalışırken...