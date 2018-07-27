İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

AKSARAY (AA) - Aksaray'da çalıştığı inşaatın 7. katından düşen kalıp işçisi hayatını kaybetti.
Küçük Bölcek mahallesi 2777. Sokak'taki 8 katlı inşaatın 7. katında çalışan 40 yaşındaki Hami Kulak, dengesini kaybederek aşağı düştü.
İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kulak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Hami Kulak'ın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin inşaat alanında yaptığı çalışmanın ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.