İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir binanın 3. katından düşen işçi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskil ilçe merkezindeki Aksaray Caddesi üzerinde bir binanın 3. katında çalışan işçi Hakan Öğütçü (19), henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düşerek ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Öğütçü'yü Eskil Devlet Hastanesine kaldırdı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Öğütçü, durumunun ağır olması sebebiyle Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.