İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir binanın 3. katından düşen işçi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Eskil ilçe merkezindeki Aksaray Caddesi üzerinde bir binanın 3. katında çalışan işçi Hakan Öğütçü (19), henüz...