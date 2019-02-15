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İnşaattan çaldıkları malzemeleri başka bir inşaata gömmüşler

- Eskişehir'de bir inşaattan 11 bin 700 liralık malzeme çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

İnşaattan çaldıkları malzemeleri başka bir inşaata gömmüşler
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir inşaattan iki kişinin 11 bin 700 lira değerindeki iki hilti, bir spiral, çok miktarda elektrik kablosu ve demirleri çalarak başka bir inşaata gömdüklerini tespit etti.

Hırsızlığa konu olan malzemelerin gömüldüğü inşaatın sahibi A.E'nin (44) şikayeti üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini de inceleyen ekipler, C.A. (34) ve G.G'yi (25) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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